Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 26 мая. Пригожин заверил, что ничего не писал Шнурову, заявив, что даже не знает телефона артиста.

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

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