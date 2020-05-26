Шоу-бизнес
Lenta.ruПригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 26 мая. Пригожин заверил, что ничего не писал Шнурову, заявив, что даже не знает телефона артиста.
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Иосиф Пригожин объяснит Юрию Грымову, зачем артистам господдержка: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда06:49
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Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить
Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене.
РИА Новости 11:41
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Ген деменции повышает риск тяжелой формы COVID-19
Присутствие дефектного гена, вызывающего деменцию, связано с увеличенным риском тяжелой формы COVID-19.
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«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Хэтчбек Kia Rio получил обновление и стал умеренным гибридом
Компания KIA представила обновленный хэтчбек Rio для европейского рынка.
Автоновости дня 07:40
Политика
МИД: Россия предлагала США другие сроки полета на учениях «Центр-2019»
Россия предлагала США и Канаде другие сроки для проведения части наблюдательного полета на учениях "Центр-2019", но они отказались, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:00
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью.
Piter.tv 10:51
Политика
Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию
Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России.
Millionaire.ru 11:13
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Армия и оружие
«Каракурт» под «Панцирем»: сколько малых ракетных кораблей скоро получит Балтийский флот
В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь".
BaltNews.ee 24 мая в 15:00
Происшествия
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.
Lenta.ru 10:02
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Общество
Власти Екатеринбурга решили восстановить «Городок чекистов»
Власти Екатеринбурга к 2023 году решили восстановить архитектурный ансамбль «Городок чекистов».
Екатеринбург в эфире 11:31
Общество
Еврозоне грозит распад из-за Германии
Напомним, конфликт разгорелся из-за нежелания Германии участвовать в общеевропейской программе количественного смягчения (QE) на €750 млрд, подготовленной ЕЦБ.
Утро.ru 10:46
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержан за взятку
Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда.
FreeNews-Volga вчера в 10:39
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец вчера в 22:00
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Экономика
Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов
Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.
Финмаркет 10:29
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 на официальном рендере из Mi Wear
Кажется, в Сети наконец-то появилось достоверное изображение фитнес-браслета Mi Band 5. Он представлен ниже на картинках, а картинки эти обнаружились энтузиастами в официальном приложении для управления носимыми устройствами Xiaomi и Redmi Mi Wear.
iXBT.com 09:42