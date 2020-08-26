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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
 о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
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Бизнесмен Пригожин объяснил, почему оплатил долги Навального и Соболь

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