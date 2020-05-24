Коронавирус
РИА НовостиПригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о "чудовищном положении" артистов.
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с чего всё началось
Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.Говорит Москва06:50
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Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»
Экс-форвард "Урала" Роман Павлюченко поддержал нападающего "шмелей" Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
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Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
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За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
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BFM.ru 05:10
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Новый Mazda CX-4 обогнал по популярности Mazda CX-5
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США заявили о выходе из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по открытому небу, поскольку Россия следует пунктам договора.
Inc-news.ru 22 мая в 02:27
Культура
В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
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Экономика
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
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Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
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Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
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Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
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В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
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Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске
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Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы
Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Создатели игры Serious Sam 4 ответили на обвинения в цензуре
Ответ на обвинения в цензуре дали создатели известной игры Serious Sam 4, сообщает 23 мая Игромания.
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