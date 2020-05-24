Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о "чудовищном положении" артистов.

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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