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РИА НовостиРИА НовостиПригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о "чудовищном положении" артистов.
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с чего всё началось

Лепс описал своё положение во время самоизоляции: у меня всё хорошо

Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.
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«Артисты — это не только звезды!» Пригожин высмеял Шнурова и назвал его «хайпожором»

Телеканал 360°10:55

Пригожин ответил Шнурову и Лепсу на критику своих слов. «Мне за них стыдно»

URA.Ru13:55

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов

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Московский Комсомолец07:23

Лепс описал своё положение во время самоизоляции: у меня всё хорошо

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
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Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом

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Новый Mazda CX-4 обогнал по популярности Mazda CX-5

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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

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Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

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Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

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Названо условие остановки распространения коронавируса в России

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Советский и российский певец, музыкант, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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