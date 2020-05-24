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РИА НовостиРИА НовостиПригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о "чудовищном положении" артистов.
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Лепс описал своё положение во время самоизоляции: у меня всё хорошо

Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.
Говорит Москва06:50

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Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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Пригожин ответил Шнурову и Лепсу на критику своих слов. «Мне за них стыдно»

URA.Ru13:55

Лепс описал своё положение во время самоизоляции: у меня всё хорошо

Говорит Москва06:50

«Артисты — это не только звезды!» Пригожин высмеял Шнурова и назвал его «хайпожором»

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Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Lenta.ru09:09

Лепс вспомнил о войне из-за споров о «голодающих артистах»

Московский Комсомолец07:23

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости12:21
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Футбол

«Челси» включился в борьбу за Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Челси».
Матч ТВ 05:19
Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM 12:50
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд

Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание.
Коммерсантъ 02:19
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Экономика

Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы

Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
Общество

Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию

Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
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Происшествия

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3

ТАСС вчера в 19:27
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Армия и оружие

Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами

Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera 16:28
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Футбол

Артур согласился на переход в «Ювентус» из «Барселоны»

ProstoProSport 22 мая в 08:50
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
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Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru 13:21
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

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Политика

Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
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The 1975 выпустили альбом «Notes on a Conditional Form»

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Экономика

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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21-летняя представительница семьи назло всем ест пиццу и бургеры и признается, что мужу она нравится любой.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Происшествия

В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей

Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
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Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
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Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Общество

Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву

Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 18:14
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Григорий Лепс
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Советский и российский певец, музыкант, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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