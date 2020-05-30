Общество

Lenta.ruLenta.ruПригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Читать в источнике
Комментировать269
с чего всё началось

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь

Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.
URA.Ru06:16

Подробнее о событии

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

РИА Новости17:20

Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

URA.Ru11:43

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru07:30

«Месье Пригожину» в качестве гуманитарной помощи прислали «бомж-пакеты»

Вести.Ru10:04

«Коммунисты России» отправили Пригожину «Дошираки» в качестве поддержки

Газета.Ru09:19

Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Пятый канал10:14

Валерии предложили работу уборщицы после жалоб Пригожина

Московский Комсомолец07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
53
Происшествия

МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
123
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,1K
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
2,8K
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com 10:49
27
Армия и оружие

Защитники ДНР уничтожили позиции карателей, обстрелявших жилые районы

Новостной фронт 04:24
9
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
993
Шоу-бизнес

Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке

Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
Московский Комсомолец 11:06
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
1,1K
Общество

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
26
Политика

Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами

Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
1
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
611
Экономика

Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
37
Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
1
Кино

Режиссер Даг Лайман снимет сцены боевика с Томом Крузом в космосе

Известия 27 мая в 18:27
11
Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Энергетика

С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США

Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Кино

Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев

Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
Культуромания 09:46
1
Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

"Бавария" обыграла "Фортуну" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Газета.Ru 14:35
Футбол

Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
1,1K
Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Происшествия

Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова

Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
РАПСИ 14:06
Политика

Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США

В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 15:10
33
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
966
Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Российская газета 15:55
297
Авто

Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»

Тарантас Ньюс вчера в 02:36
9
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
277
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное