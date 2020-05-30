Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

с чего всё началось

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Происшествия МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе. 123

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,1K

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 2,8K

Происшествия В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. 993

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 1,1K

Общество На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru. 26

Политика Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных. 1

Экономика Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом. 37

Шоу-бизнес Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым 46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом. 1

Теннис Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира 20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.

Энергетика С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.

Футбол Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.

Политика Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости». 1,1K

Происшествия Суд отказался арестовать задержанного в КБР адвоката Жилокова Суд избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РАПСИ в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

Политика Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. 33

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 966