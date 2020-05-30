Общество
Lenta.ruПригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
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с чего всё началось
Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.URA.Ru06:16
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