Пермь, 3 августа 2020, 09:09 — REGNUM Пермский край сможет получить 2,3 млрд рублей для того, чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Доходы снизились из-за пандемии коронавируной инфекции.

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Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 288

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