Экономика

REGNUMREGNUMПрикамье получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов

Пермь, 3 августа 2020, 09:09 — REGNUM Пермский край сможет получить 2,3 млрд рублей для того, чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Доходы снизились из-за пандемии коронавируной инфекции.
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Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов

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Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов регионального бюджета

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Прикамье получит 2,3 млрд на покрытие выпадающих доходов бюджета

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