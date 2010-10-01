Экономика
REGNUMПрикамье получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов
Пермь, 3 августа 2020, 09:09 — REGNUM Пермский край сможет получить 2,3 млрд рублей для того, чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Доходы снизились из-за пандемии коронавируной инфекции.
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Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов регионального бюджета
Сайт губернатора и Правительства Пермского края01:01
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