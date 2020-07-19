Энергетика
ИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме
Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
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Куркума помогает в борьбе с вирусами
Куркумин, содержащийся в куркуме, помогает организму победить вирусы.
UfaTime.ru вчера в 03:53
Общество
Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:06
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Ещенко посоветовал фанату «Зенита» поцеловать судей в одно место
ProstoProSport 06:42
Политика
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Известия 07:22
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Общество
В администрации Норильска опровергли отставку мэра города
Информация о досрочной отставке мэра появилась в некоторых Телеграм-каналах.
Эхо Москвы 17 июля в 01:34
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro вчера в 13:32
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
Карасев будет судить «Зенит», Иванов не получил назначения
На матч чемпиона сезона «Зенита» против «Ростова» назначен Сергей Карасев, а вот Сергей Иванов после полуфинала Кубка России назначения не получил.
Спорт день за днем 07:21
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Российская газета 07:44
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Технологии
PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
В России рекордно упало число фирм-однодневок
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
Lenta.ru 08:05
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
ЮГ Times 01:53
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
Культура
Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры
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Piter.tv 07:52
Авто
Производство Lada 4x4 могут запустить в Германии
В случае невозможности организации сборки именно Lada 4x4 у авторов проекта имеется запасной вариант: производство оригинальной модели на агрегатах российского внедорожника.
Тарантас Ньюс 02:29
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Наука
ТГУ открывает кафедру в научном центре им. И.В. Мичурина
Сегодня базовые кафедры в сфере естественных наук уже открыты в таких важных для вуза и региональной экономики организациях, как Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии РАН и ПАО "Пигмент".
Тамбовский курьер 06:57