Энергетика

ИзвестияИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Известия05:04

С 1 августа в России подорожает газ

Город на Биревчера в 03:00

Волгоградцев предупредили об изменении цен на газ с 1 августа

Волгоградская правдавчера в 10:18

Стало известно о подорожании газа в Тверской области

Все о Твери и Тверской областивчера в 06:38

Газ дорожает в России. С 1 августа стоимость повысится на 3%

LentaChel.ruвчера в 04:16

Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%

Neftegaz.ruвчера в 11:28

С 1 августа в России повысятся цены на газ

АТВмедиавчера в 02:45
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

RT на русском 07:29
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
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Наука

Куркума помогает в борьбе с вирусами

Куркумин, содержащийся в куркуме, помогает организму победить вирусы.
UfaTime.ru вчера в 03:53
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Общество

Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:06
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Футбол

Ещенко посоветовал фанату «Зенита» поцеловать судей в одно место

ProstoProSport 06:42
Политика

Песков выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Украина выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы конфликт внутри страны закончился.
Известия 07:22
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Общество

В администрации Норильска опровергли отставку мэра города

Информация о досрочной отставке мэра появилась в некоторых Телеграм-каналах.
Эхо Москвы 17 июля в 01:34
Футбол

«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России

Газета Metro вчера в 13:32
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Происшествия

Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
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Футбол

Карасев будет судить «Зенит», Иванов не получил назначения

На матч чемпиона сезона «Зенита» против «Ростова» назначен Сергей Карасев, а вот Сергей Иванов после полуфинала Кубка России назначения не получил.
Спорт день за днем 07:21
Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Российская газета 07:44
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Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

ТАСС 06:09
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
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Технологии

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
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Экономика

В России рекордно упало число фирм-однодневок

Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
Lenta.ru 08:05
Общество

Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России

Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
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Происшествия

Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
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Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры

Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
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Культура

Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры

В России запускают кампанию #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина.
Piter.tv 07:52
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Авто

Производство Lada 4x4 могут запустить в Германии

В случае невозможности организации сборки именно Lada 4x4 у авторов проекта имеется запасной вариант: производство оригинальной модели на агрегатах российского внедорожника.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Наука

ТГУ открывает кафедру в научном центре им. И.В. Мичурина

Сегодня базовые кафедры в сфере естественных наук уже открыты в таких важных для вуза и региональной экономики организациях, как Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии РАН и ПАО "Пигмент".
Тамбовский курьер 06:57
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