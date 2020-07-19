Энергетика

ИзвестияИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал
 правовой информации 20 июля.
Известия05:04

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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%

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С 1 августа в России повысятся цены на газ

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Стало известно о подорожании газа в Тверской области

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С 1 августа в России подорожает газ

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Волгоградцев предупредили об изменении цен на газ с 1 августа

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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

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Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
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В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Политика

Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии

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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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РИА Новости 08:22
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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В Нидерландах указали на конфликт правительства и прокуратуры по делу MH17

Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 при неоконченном следствии и еще до суда в самих Нидерландах.
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Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

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