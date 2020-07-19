с чего всё началось

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.

Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Шоу-бизнес Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе. 31

Армия и оружие Украина делает ставку на диверсионную войну В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 288

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,5K

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Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 93

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 98

Политика В Нидерландах указали на конфликт правительства и прокуратуры по делу MH17 Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 при неоконченном следствии и еще до суда в самих Нидерландах. 6

Футбол Мещеряков посоветовал критикам «Локомотива» посмотреть в таблицу «Отдельным экспертам, которые в последнее время высказывали много всего разного, еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу и пересмотреть фильм «Легенда 17», в котором журналист съел свою шляпу», – цитирует Мещерякова ресурс «Спoрт-экспресс».