Энергетика
МР7.руГаз для жителей Петербурга и Ленобласти с 1 августа подорожает на 3%
В Петербурге и Ленинградской области с 1 августа 2020 года повысится цена на газ. Один кубометр газа для населения подорожает на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенном на официальном портале правовой информации.
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Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%
Neftegaz.ruвчера в 11:28
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Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа
Новая публикация Instagram-блогера Екатерины Диденко раздосадовала многих подписчиков девушки.
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Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
Интернет
В Google Chrome для Android появилась удобная функция загрузки
В упрощённой версии появилась удобная функция загрузки, расширяющая возможности для пользователей смартфонов и планшетов.
Актуальные Новости 10:26
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении
Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
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Пляжи Южного берега Крыма в этом году оказались не подготовленными к приёму туристов.
Вести Крым 07:25
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Крицюка
РИА Новости 11:55
Политика
Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Власти Великобритании приостанавливают на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
ТАСС 12:27
Армия и оружие
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости 12:23