Энергетика
ИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме
Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости 22:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Встреча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Сочи» в рамках 30 тура РПЛ не состоится из-за коронавирусной инфекции.
CT news 10:06
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Политика
Три удобных дня: как политики отнеслись к продленному голосованию
Предложение проводить выборы в течение двух-трех дней создает очень высокие риски для власти, считают в Партии прямой демократии.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
Политика
Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов
Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
ТАСС 21:41
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Наука
Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%
Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Общество
Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый
Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
РИА Новости 22:02
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Футбол
«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 34-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.
Чемпионат 11:00
Армия и оружие
ВМС США сообщили о пожаре еще на одном десантном вертолетоносце
12 июля 2020 года на борту однотипного корабля «Бономм Ричард» произошел крупный пожар, продлившийся почти четверо суток, и нанесший вертолетоносцу серьезный ущерб.
Профиль вчера в 12:43
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15