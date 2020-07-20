Энергетика

ИзвестияИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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«Россиянам точно придется больше задумываться об экономии энергоносителя». Эксперт о росте цен на газ

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Цены на газ вырастут с 1 августа

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Цены на газ изменятся для россиян

Катунь 2418 июля в 00:01
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Экономика

Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

РИА Новости 20:09
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
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Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости 22:07
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
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Происшествия

Египтянина нашли живым на кладбище через 4 месяца после его похорон

Известия 17:05
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Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
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Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
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Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Встреча между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Сочи» в рамках 30 тура РПЛ не состоится из-за коронавирусной инфекции.
CT news 10:06
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
1K
Политика

Три удобных дня: как политики отнеслись к продленному голосованию

Предложение проводить выборы в течение двух-трех дней создает очень высокие риски для власти, считают в Партии прямой демократии.
Известия вчера в 17:01
1
Здоровье

Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций

Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
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Политика

Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов

Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
ТАСС 21:41
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

REGNUM 07:36
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Наука

Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%

Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Общество

Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый

Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
РИА Новости 22:02
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Футбол

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 34-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.
Чемпионат 11:00
Происшествия

В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей

АМИТЕЛ 22:55
Армия и оружие

ВМС США сообщили о пожаре еще на одном десантном вертолетоносце

12 июля 2020 года на борту однотипного корабля «Бономм Ричард» произошел крупный пожар, продлившийся почти четверо суток, и нанесший вертолетоносцу серьезный ущерб.
Профиль вчера в 12:43
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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