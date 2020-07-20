Энергетика

ИзвестияИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Газ для бытовых нужд россиян подорожает на 3%

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«Россиянам точно придется больше задумываться об экономии энергоносителя». Эксперт о росте цен на газ

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Цены на газ вырастут с 1 августа

Все для Вас18 июля в 02:26

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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Цены на газ для населения увеличатся в августе

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Цены на газ изменятся для россиян

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Общество

Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России

Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России.
ТАСС 01:02
Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 19 июля в 10:18
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Экономика

Россиянам до 15 августа дадут новую выплату 15 тысяч рублей

В августе россияне могут получить дополнительные выплаты размером до 15 000 рублей.
Уфимские Заметки 01:12
Общество

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 08:11
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM вчера в 10:41
6
Политика

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
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Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Культура

Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР

Михаил Воронцов, диджей и один из организаторов Gagarin Party, первого и последнего рейва в СССР, прошедшего в Москве в конце 1991 года, рассказал о воровстве и безумии на мероприятии.
Lenta.ru 02:45
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Актуальные Новости вчера в 10:38
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Культура

Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля

Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
ТАСС 02:34
Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
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Армия и оружие

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru вчера в 21:34
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Политика

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия вчера в 19:38
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Экономика

НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму

Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.
Саминвестор 01:58
1
Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
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Происшествия

185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
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Армия и оружие

Морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» в Дагестане

ТК Звезда вчера в 05:00
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
14
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

РИА Новости вчера в 17:48
Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Здоровье

Минздрав Абхазии заявил о готовности открыть границу

К открытию границ готово министерство здравоохранения Абхазии, 20 июля сообщила глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Общественной палаты.
ИА Красная Весна вчера в 14:03
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Здоровье

Воронежским пациентам с коронавирусом оставили 1604 койки

Еще в трех медицинских учреждениях Воронежской области произошло обратное перепрофилирование коек, предназначавшихся для пациентов с COVID-19, сообщили 20 июля в департаменте здравоохранения.
Горком 01:15
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Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
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Здоровье

32-летнего уральца с опухолью мозга положили в онкоцентр

Жителя Первоуральска Тимофея Немкова, которому отказывали в операции по поводу опухоли мозга, госпитализировали.
Екатеринбург Онлайн 02:44
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Единоборства

Турнир UFC 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Ризван Магомедов.
ТАСС Спорт 01:33
Общество

Госдума намерена вернуть учителям советские нормы в работе

Государственная Дума готовит законопроект, согласно которому учителей обеспечат удлиненным отпуском и правом досрочного выхода на пенсию.
Kazanfirst.ru 01:17
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