Энергетика
ИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме
Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России
Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России.
ТАСС 01:02
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер 19 июля в 10:18
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Экономика
Россиянам до 15 августа дадут новую выплату 15 тысяч рублей
В августе россияне могут получить дополнительные выплаты размером до 15 000 рублей.
Уфимские Заметки 01:12
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 08:11
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
REGNUM вчера в 10:41
Политика
Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Культура
Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР
Михаил Воронцов, диджей и один из организаторов Gagarin Party, первого и последнего рейва в СССР, прошедшего в Москве в конце 1991 года, рассказал о воровстве и безумии на мероприятии.
Lenta.ru 02:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Актуальные Новости вчера в 10:38
Культура
Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля
Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
ТАСС 02:34
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
Армия и оружие
Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии
В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru вчера в 21:34
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия вчера в 19:38
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму
Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.
Саминвестор 01:58
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
Армия и оружие
Морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» в Дагестане
ТК Звезда вчера в 05:00
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Здоровье
Минздрав Абхазии заявил о готовности открыть границу
К открытию границ готово министерство здравоохранения Абхазии, 20 июля сообщила глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Общественной палаты.
ИА Красная Весна вчера в 14:03
Здоровье
Воронежским пациентам с коронавирусом оставили 1604 койки
Еще в трех медицинских учреждениях Воронежской области произошло обратное перепрофилирование коек, предназначавшихся для пациентов с COVID-19, сообщили 20 июля в департаменте здравоохранения.
Горком 01:15
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Здоровье
32-летнего уральца с опухолью мозга положили в онкоцентр
Жителя Первоуральска Тимофея Немкова, которому отказывали в операции по поводу опухоли мозга, госпитализировали.
Екатеринбург Онлайн 02:44
Единоборства
Турнир UFC 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Ризван Магомедов.
ТАСС Спорт 01:33
Общество
Госдума намерена вернуть учителям советские нормы в работе
Государственная Дума готовит законопроект, согласно которому учителей обеспечат удлиненным отпуском и правом досрочного выхода на пенсию.
Kazanfirst.ru 01:17