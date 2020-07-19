Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.

Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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