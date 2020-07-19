Энергетика

ИзвестияИзвестияПриказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Известия05:04

Газ дорожает в России. С 1 августа стоимость повысится на 3%

LentaChel.ruвчера в 04:16

Оптовые цены на газ Газпрома для промышленности с 1 августа 2020 г. повысятся на 3%

Neftegaz.ruвчера в 11:28

Волгоградцев предупредили об изменении цен на газ с 1 августа

Волгоградская правдавчера в 10:18

С 1 августа россиянам поднимут стоимость газа на 3%

СОРОКАвчера в 08:55

Стало известно о подорожании газа в Тверской области

Все о Твери и Тверской областивчера в 06:38

Все внутренние цены на газ вырастут на 3%

ПРАЙМ03:33
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,5K
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
10
Политика

Песков призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Россия желает, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнил взятые Киевом на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Экономика сегодня 06:42
7
Общество

В Петербурге впервые с 28 апреля выявили менее 200 заразившихся коронавирусом за сутки

В городе выявили менее 200 инфицированных за сутки впервые с 28 апреля.
ТАСС 04:05
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Политика

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.
РИА Новости 05:58
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
14
Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
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Футбол

«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова

Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
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Экономика

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
Тульская служба новостей 17 июля в 09:03
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Кино

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
3
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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Общество

Первые итоги ЕГЭ: в Чувашии 100 баллов набрали девять выпускников

REGNUM 00:55
2
Общество

Handelsblatt: топ-менеджер скандальной Wirecard скрылся в России

Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.
REGNUM 05:20
27
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
231
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости 18 июля в 18:05
1
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
523
Общество

Акции в поддержку Фургала прошли в городах Дальнего Востока

В выходные в разных городах Дальнего Востока прошли акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
EastRussia вчера в 19:36
3,8K
Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
98
Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
224
Общество

Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
1
Общество

Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция

Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
10
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
471
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
61
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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