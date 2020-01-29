с чего всё началось

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства.

Политика Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Футбол Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак» Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.

Финансы ФРС США сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.

Политика Президент Грузии заявила, что не приглашала делегацию РФ в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что во время своего выступления в ПАСЕ в Страсбурге не приглашала российскую делегацию в Тбилиси на предстоящую в мае встречу глав МИД Совета Европы, но не будет препятствовать ее участию.

Происшествия В Дагестанскую энергосбытовую компанию пришли силовики В группе «Россети Северный Кавказ», которая управляет Дагестанской энергосбытовой компанией, сообщили «РИА Новости», что следственные действия прошли «в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли».

Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Общество У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска).

Баскетбол НБА не планирует менять логотип в честь Кобе Брайанта Лига не планирует помещать на логотип легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, несмотря на то, что петиция с просьбой поместить игрока на логотип собрала более 2 миллионов подписей.

Кино Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9» Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"

Политика Мишустин назначил нового замглавы ФНС Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Федеральной налоговой службы Сергея Аракелова, назначив на это место Александра Егоричева.

Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Шоу-бизнес Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.

Наука Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.

Политика США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.