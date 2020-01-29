с чего всё началось

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства.

Политика В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».

Здоровье Число заразившихся новым коронавирусом превысило 6 тысяч человек Число зараженных новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, число жертв увеличилось до 132, сообщает South China Morning Post.

Футбол Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак» Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.

Музыка Дмитрий Маликов празднует 50-летие 29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Политика Мировые сообщники: Палестина попросит ООН не допустить сделку века Посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что в ближайшее время его страна обратится в ООН, с тем чтобы не допустить принятия «сделки века».