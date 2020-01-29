Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПриходько стал помощником Мишустина

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил
 своим помощником Сергея Приходько, многие годы работающего на внешнеполитическом направлении в правительстве, а еще раньше - в Кремле.
Российская газета07:08

Подробнее о событии

Сергей Приходько стал помощником Мишустина

РБК07:51

Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником

РИА Новости07:04

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Российская газета07:08

Мишустин назначил Приходько своим помощником

ТАСС07:06

Приходько стал помощником Мишустина

Интерфакс07:06

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Газета.Ru07:18

Мишустин назначил Приходько своим помощником

Rambler News Service07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Что происходит 16:25
Происшествия

В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

РБК 14:12
Футбол

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 14:12
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

РИА Новости 11:05
Футбол

«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Бомбардир.ру 15:22
Армия и оружие

ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе

Аргументы и Факты 12:37
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Политика

В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
RT на русском 15:21
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru 16:02
Здоровье

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число зараженных новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, число жертв увеличилось до 132, сообщает South China Morning Post.
Ruposters.ru 01:07
Единоборства

Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу из СИЗО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел из заключения в Анапе, где он отбывал арест за хулиганство.
МонаВиста 07:32
Армия и оружие

Украина получит от США ещё три патрульных катера типа «Айленд»

News.ru 12:59
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Российская газета 14:19
Кино

Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
iReactor вчера в 14:49
Музыка

Дмитрий Маликов празднует 50-летие

29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
RT на русском 03:47
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru 14:11
Футбол

Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»

ТК Звезда вчера в 07:52
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Политика

Мировые сообщники: Палестина попросит ООН не допустить сделку века

Посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что в ближайшее время его страна обратится в ООН, с тем чтобы не допустить принятия «сделки века».
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов растрогал поклонников снимком 30-летней давности

Дмитрий Маликов, который 29 января принимает поздравления с 50-летним юбилеем, опубликовал фото 30-летней давности.
News.ru вчера в 22:16
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Здоровье

«Не создавайте панику!» Супрун призвала не надевать маски для защиты от коронавируса

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы о том, как уберечься от заражения уханьским коронавирусом и призвала беречь психическое здоровье.
Украина.ру 03:50
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 07:30
Общество

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

Lenta.ru 13:01
Футбол

«Рубин» может купить защитника «Браги» Пабло Сантоса

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что "Рубин" проявляет интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу: "Рубин" начал сбор в Турции.
Soccer.ru 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное