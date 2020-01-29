с чего всё началось

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Общество Главу Алтая госпитализировали в Москве Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Общество Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах Сильный мороз ожидается в середине недели по ночам в Мурманской области. Температура может понижаться до минус 35-38 градусов.

Религия Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Армия и оружие Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.