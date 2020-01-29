Политика
ИнтерфаксПриходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, многие годы работающего на внешнеполитическом направлении в правительстве, а еще раньше - в Кремле.Российская газета07:08
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