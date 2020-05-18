с чего всё началось

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с ее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.

Общество Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - отмечается в документах. 1

Экономика Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года. 14

Политика Путин потребовал обеспечить Дагестан тест-системами на коронавирус Президент Россси Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане потребовал обеспечить регион необходимым количеством тест-систем.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 722

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 2K

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 38

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 123

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 56

Фигурное катание Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. 1

Футбол Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков» Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал его "дураком".

Армия и оружие 18 мая празднуется День Балтийского флота Отметим, 18 мая день рождения отмечает и «колыбель русского флота» Кронштадт, который был основан в этот день 316 лет назад. 2

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 361

Общество Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 208

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 1

Происшествия Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.