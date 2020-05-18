Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПрикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с ее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

В Москве оштрафовали женщину-инвалида за отсутствие социального приложения

Газета.Ru04:28

В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали женщину, год прикованную к постели

Znak.com05:14

В Госдуме назвали абсурдными накладками сбои в работе приложения «Социальный мониторинг»

Говорит Москва06:38

Прокуратура заинтересовалась штрафом прикованной к кровати женщине

РЕН ТВ06:41

Прикованную к кровати профессора-инвалида оштрафовали в Москве: Нарушила самоизоляцию?

Царьград02:29

Власти Москвы оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида. Она якобы нарушила самоизоляцию

URA.Ruвчера в 18:07

«Я инвалид, лежу дома, а меня штрафуют за нарушение режима самоизоляции»: москвичи массово жалуются на странные штрафы

Комсомольская правдавчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
311
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
97
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
166
Путешествия

Турция откроет границы для иностранных туристов в июне

Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
39
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
19
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Политика

Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма

Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
7
Здоровье

229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 229 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области на 16 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 16 мая в 03:55
68
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек

В Саратовской области под медицинским наблюдением остаются 4134 человека, прибывших из-за рубежа и неблагополучных по коронавирусу, 7,5 тысячи сняты с учёта.
Регион 64 05:34
1
Наука

У переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

Ученые из Китая выяснили, что у 7-8% пацентов не вырабатывается иммунитет.
Астрахань.Ру 06:40
3
Экономика

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
РБК 06:40
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
21
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
1,5K
Здоровье

Число заражений коронавирусом в Кировской области превысило тысячу

За сутки COVID-19 выявили у 32 человек Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Кировской области опубликовал актуальные данные по распространению инфекции в регионе.
Новый вариант 16 мая в 05:44
Общество

Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес

В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима

По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru вчера в 07:42
4
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество

На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Общество

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Сам Чичваркин говорит, что «ресторан жив на 10%, потому что только доставка».
Говорит Москва 05:47
1
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
208
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
34
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
177
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Дождь 05:52
1
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
30
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
6,3K
Музыка

Телезрители Великобритании назвали величайшую песню «Евровидения»

По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня Waterloo группы ABBA, исполненная в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Аргументы и Факты 06:26
5
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
488
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
653
Общество

Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
429
Как работают Яндекс.Новости?
Главное