Коронавирус
Lenta.ruПрикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с ее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.
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«Я инвалид, лежу дома, а меня штрафуют за нарушение режима самоизоляции»: москвичи массово жалуются на странные штрафы
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