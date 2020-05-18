Коронавирус
Lenta.ruПрикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с ее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.
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с чего всё началось
Профессор РУДН Ирина Карабулатова была оштрафована за нарушение режима самоизоляции из-за того, что не установила приложение "Социальный мониторинг", сообщается в Facebook.ЗакC.Ру08:26
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