Коронавирус
Lenta.ruПрикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Видео с ее рассказом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Наталья Панкратова.
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Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Общество
Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах проводят в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в России проходят испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Live24 08:52
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Политика
Владимир Путин обещал Дагестану всяческую помощь
Владимир Путин обещал оказать Дагестану финансовую и материальную помощь, в том числе кадровую.
Нур 09:06
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.
Piter.tv 04:40
Общество
На севере Китая ввели карантин для 108 млн человек
В связи с новыми подтвержденными заболеваниями коронавируса на севере Китая были введены карантинные меры.
Фергана 09:09
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Экономика
В Волгоградской области за каждый из 57 аппаратов ИВЛ переплатили по 500 тысяч
Речь идет о 57 аппаратах ИВЛ "Авента М" (эксплуатация которых на территории страны сейчас приостановлена) на общую сумму 134 млн 634 тыс. руб. Цена каждого аппарата составила 2 млн 362 тыс. руб. Эксперт провел сравнительный анализ аналогичных закупок в других регионах.
Клуб регионов 06:00
Армия и оружие
ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения
В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Центральной России ожидается аномально холодная погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Футбол
«Челси» намерен получить за Жоржиньо 70 миллионов евро
Итальянское издание Tuttosport сообщило сумму, за которую лондонский "Челси" согласится расстаться с полузащитником сборной Италии Жоржиньо, которым активно интересуется "Ювентус", тренер которого Маурицио Сарри работал с игроком в лондонском клубе, а также в "Наполи".
Sport.ru 03:59
Технологии
Х5 сделала планшет для магазинов
С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени.
ITZine.ru 05:28
Общество
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию. С 19 мая в регионе собираются ослабить меры изоляции.
ФедералПресс 05:05
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках
В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина.
Коммерсантъ 08:12
Футбол
Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
Советский спорт 09:41
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 16 мая в 01:52
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34