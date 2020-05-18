Коронавирус

РИАМОРИАМОПрикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

Профессору РУДН Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушений режима самоизоляции, несмотря на то, что женщина — инвалид первой группы и около года прикована к кровати, сообщается на сайте kp.ru. Как уточняется, женщина получила инвалидность после перенесенной операции.
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Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

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Прикованной к постели москвичке отменили штраф за нарушение самоизоляции

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