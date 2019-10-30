Телеканал HBO неожиданно объявил о завершении проекта «Долгая ночь». Съемки приквела уже шли в Северной Ирландии. Главные роли достались Наоми Уотс, Джошу Уайтхаусу, Джейми Кэмпбеллу.

HBO отказался от приквела к «Игре престолов» с Наоми Уотс

Политика Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.

Политика Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Происшествия Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Технологии Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Общество Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых "В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Экономика НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Экономика Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.