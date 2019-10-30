Кино

Комсомольская правдаКомсомольская правдаHBO отказался от приквела к «Игре престолов» с Наоми Уотс

Телеканал HBO неожиданно объявил о завершении проекта «Долгая ночь». Съемки приквела уже шли в Северной Ирландии. Главные роли достались Наоми Уотс, Джошу Уайтхаусу, Джейми Кэмпбеллу.
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HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

Телеканал 360°вчера в 22:51

HBO снимет приквел к «Игре престолов» про дом Таргариенов

Афиша Daily05:04

HBO объявил о создании 10-серийного приквела «Игры престолов»

Газета.Ru04:55

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

RT на русскомвчера в 21:59

HBO отменил один приквел «Игры престолов», чтобы запустить другой

РБК05:06

HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

РИА Новостивчера в 20:45

HBO снимет 10 серий приквела к «Игре престолов»

ТАССвчера в 18:58
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Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Политика

Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:09
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.
Pravda.Ru 10:46
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Политика

Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 10:52
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Происшествия

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском вчера в 10:39
Общество

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Известия 09:49
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

ФедералПресс 28 октября в 05:05
Единоборства

Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт вчера в 05:09
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Армия и оружие

В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США

В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Футбол

Акинфеев остался вне заявки ЦСКА на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России

Московский ЦСКА определился с составом на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Уфы". Вне заявки остался вратарь Игорь Акинфеев.
Газета.Ru 10:52
Футбол

Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
РИА Новости вчера в 02:02
Экономика

НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб

Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
РБК 10:14
Экономика

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Политика

Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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Североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть. Входит в корпорацию WarnerMedia.
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