Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?