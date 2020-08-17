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Ведомости
Ведомости

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, находившиеся в стране для подготовки массовых беспорядков.В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
С чего всё началось
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
Подробнее о событии
Ведомости

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Ведомости13:57
Национальная служба новостей

Прилепин: белорусский спецназ избивал «вагнеровцев»

Национальная служба новостей13:48
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.ру12:19
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ru12:24
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолец12:48
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфакс10:57
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

Свободная Пресса07:32

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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