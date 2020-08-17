Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, находившиеся в стране для подготовки массовых беспорядков.В источнике
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
С чего всё началось
Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»
В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
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