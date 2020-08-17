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Ведомости
Ведомости

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Спецназ Белоруссии избил 33 россиян во время задержания под Минском, рассказал писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Свободная пресса».В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
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РБК

Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

РБКвчера в 16:00
Газета.Ru

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Газета.Ruвчера в 15:21
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.рувчера в 12:19
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 12:48
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:24
Ведомости

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Ведомостивчера в 13:57
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфаксвчера в 10:57

Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей
Газета.Ru18:33
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.
РБК17:00
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США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное деловчера в 05:38
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ruвчера в 11:37
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