Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
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Спецназ Белоруссии избил 33 россиян во время задержания под Минском, рассказал писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Свободная пресса».В источнике
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
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Московский Комсомолецвчера в 12:48