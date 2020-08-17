Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
Смотрите также
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
Анна Лисовская получила 3,5 года колонии за порнографию
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Что случилось за день. Главные новости РБК
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
Наталья Водянова показала фото в купальнике с отдыха на яхте
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске. Об этом он рассказал изданию "Свободная пресса".В источнике
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
С чего всё началось
Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»
В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
Подробнее о событии