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Газета.Ru
Газета.Ru

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске. Об этом он рассказал изданию "Свободная пресса".В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
С чего всё началось
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
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РБК

Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

РБК16:00
Газета.Ru

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Газета.Ru15:21
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфакс10:57
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ru12:24
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.ру12:19
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолец12:48
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

Свободная Пресса07:32

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