Политика

РБКРБКПрилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом сам писатель заявил изданию URA.RU.
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с чего всё началось

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).
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Прилепин нашел знакомых в списке задержанных в Белоруссии «вагнеровцев»

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Среди задержанных в Белоруссии есть бойцы донецкого батальона Прилепина

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Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

РБК09:15

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Lenta.ru09:18

Задержанные под Минском наемники ЧВК входили в батальон Захара Прилепина

Фонтанка.Ру09:15

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Национальная служба новостей09:29

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

URA.Ru08:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн

Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси боевиков своих сослуживцев на Донбассе

КП - Беларусь10:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ.
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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РИА Новости вчера в 12:32
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
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В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
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Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
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Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся грозовых ливнях

По словам спасателей, на область обрушатся сильный ветер с порывами до 18 м/c, ливень и гроза. Местами в Московской области возможен град.
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Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

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