Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).

с чего всё началось

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом сам писатель заявил изданию URA.RU.

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Политика Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ. 80

Общество Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения. 32

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,1K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 55

Путешествия АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 13

Происшествия Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге. 399

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com». 9

Общество Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся грозовых ливнях По словам спасателей, на область обрушатся сильный ветер с порывами до 18 м/c, ливень и гроза. Местами в Московской области возможен град. 1

Единоборства Нурмагомедов заявил, что в апреле 2021 года проведет бой с Сен-Пьером Позднее глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов следом может провести поединок с Сен-Пьером, и этот бой может стать заключительным в карьере россиянина.

Общество Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране. 274

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 63