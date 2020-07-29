Политика
РБКПрилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом сам писатель заявил изданию URA.RU.
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с чего всё началось
Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).URA.Ru08:57
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Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Национальная служба новостей09:29
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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