Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
РИА Новостивчера в 19:11

Подробнее о событии

Прилепин заявил, что Донбасс отторгается от Украины

ФАНвчера в 23:07

Писатель Захар Прилепин предположил, к чему приведет «отторжение» Донбасса от Украины

Аргументы недели00:29

Прилепин: Донбасс отторгается от Украины

ФедералПрессвчера в 23:41

Прилепин рассказал о потере Украиной Донбасса

РЕН ТВвчера в 23:27

Прилепин заявил о неизбежной потере Украиной Донбасса

News.ru00:49

Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины

Известиявчера в 22:56

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

РИА Новостивчера в 19:11
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Происшествия

В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

Коммерсантъ 03:05
Происшествия

В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети

В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего уже «сменил пол».
Брянские новости вчера в 12:58
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Гаджеты

Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах

Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.
Astera вчера в 05:30
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Общество

Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
Экономика сегодня 01:13
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° 29 ноября в 05:09
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы

Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Известия 00:06
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты

19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Аргументы недели вчера в 10:11
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 28 ноября в 05:46
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM вчера в 08:14
Политика

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Общество

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
РБК вчера в 22:35
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК вчера в 07:01
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер вчера в 11:20
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