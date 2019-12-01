Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

с чего всё началось

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

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