Политика
РИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось
Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.РИА Новостивчера в 19:11
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Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего уже «сменил пол».
Брянские новости вчера в 12:58
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Гаджеты
Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах
Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.
Astera вчера в 05:30
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Газета.Ru 00:55
Общество
Власти Украины вдвое увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого до сих пор возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко, будет увеличено вдвое с 2020 года, рассказал Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".
Экономика сегодня 01:13
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Телеканал 360° 29 ноября в 05:09
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы
Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Известия 00:06
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Экономика
В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет
Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты
19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Аргументы недели вчера в 10:11
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 28 ноября в 05:46
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM вчера в 08:14
Политика
NI: в СССР создали странные автоматы
Газета.Ru 01:41
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Ридус вчера в 08:37
Общество
Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
РБК вчера в 22:35
Политика
МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана
Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК вчера в 07:01
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Общество
Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве
В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Рамблер вчера в 11:20