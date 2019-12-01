Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
РИА Новостивчера в 19:11

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Прилепин заявил о неизбежной потере Украиной Донбасса

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Писатель Захар Прилепин предположил, к чему приведет «отторжение» Донбасса от Украины

Аргументы недели00:29

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

РИА Новостивчера в 19:11

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ФАНвчера в 23:07

Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины

Известиявчера в 22:56

Прилепин: Донбасс отторгается от Украины

ФедералПрессвчера в 23:41
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Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

РБК 00:06
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

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Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов.
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Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Общество

Взыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей).
РЕН ТВ 01:49
Происшествия

При крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
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Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту

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Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российским

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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

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Deita.ru 28 ноября в 20:45
Общество

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В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

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Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

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