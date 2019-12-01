Политика
РИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось
Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.РИА Новостивчера в 19:11
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Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Наука
Ночные кошмары оказались полезны
Культура
Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов.
Авто
Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
Взыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря
Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей).
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Политика
Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российским
Американская корпорация Apple может пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях.
Здоровье
Диетологи сказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Здоровье
Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин
Ученые призывают совсем не употреблять спиртное хотя бы два раза в неделю.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд
Армия и оружие
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
Футбол
«Локомотив» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Музыка