Политика
РИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось
Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.РИА Новостивчера в 19:11
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Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
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Наука
Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин
Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
Авто
Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
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Хоккей
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Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Гаджеты
В декабре стартует производство iPhone SE2
В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Экономика
На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода
Напомним, в консолидированный бюджет региона поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит».
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как ранее писало «URA.RU», Володин предположил, что ряд областей могут выйти из состава Украины из-за национализма и притеснения малых народов.
Биатлон
Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Футбол
Быстров допустил, что «Спартак» может испугаться Дзюбы
Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»
Общество
Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Кинолог рассказал, что делать при нападении собак
Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
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