Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
РИА Новостивчера в 19:11

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Прилепин заявил о неизбежной потере Украиной Донбасса

News.ru00:49

Прилепин рассказал о потере Украиной Донбасса

РЕН ТВвчера в 23:27

Прилепин: Донбасс отторгается от Украины

ФедералПрессвчера в 23:41

Писатель Захар Прилепин предположил, к чему приведет «отторжение» Донбасса от Украины

Аргументы недели00:29

Прилепин заявил, что Донбасс отторгается от Украины

ФАНвчера в 23:07

Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины

Известиявчера в 22:56

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

РИА Новостивчера в 19:11
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Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек.
РБК вчера в 10:02
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета вчера в 02:27
Наука

Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 21:03
Авто

Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
32CARS.ru 28 ноября в 02:42
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Шоу-бизнес

Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова

Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Дни.ру 29 ноября в 13:49
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Гаджеты

В декабре стартует производство iPhone SE2

В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Актуальные Новости вчера в 12:16
Экономика

На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода

Напомним, в консолидированный бюджет региона поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит».
КП - Кубань 29 ноября в 03:11
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 29 ноября в 09:15
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

На Ямале при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

Известия 01:31
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру вчера в 05:01
Политика

На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны

Как ранее писало «URA.RU», Володин предположил, что ряд областей могут выйти из состава Украины из-за национализма и притеснения малых народов.
URA.Ru вчера в 13:32
Биатлон

Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону

News.ru вчера в 10:09
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Футбол

«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

Свободная Пресса вчера в 08:02
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Интерфакс 01:10
Происшествия

Суд изберёт меру пресечения первому замглавы свердловского СКР

REGNUM 01:52
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Футбол

Быстров допустил, что «Спартак» может испугаться Дзюбы

Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 09:42
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 29 ноября в 14:15
Общество

Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Life.ru вчера в 11:37
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

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