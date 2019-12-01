Политика
РИА НовостиПрилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
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с чего всё началось
Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.РИА Новостивчера в 19:11
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Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
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Брянский врач-трансгендер осужден за распространение порнографии
Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Здоровье
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple
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Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Кино
Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
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Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
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Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Кино
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Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
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Автомобиль влетел в людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу людей, стоявших на остановке в Благовещенске Амурской области.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.