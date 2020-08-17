Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом
Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.В источнике
В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей.
С чего всё началось
Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»
В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
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