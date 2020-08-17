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Интерфакс
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей.
С чего всё началось
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Пресса07:32
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении «вагнеровцев»

ИА Красная Весна13:06
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфакс10:57
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ru12:24
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.ру12:19
Daily Storm

«Ломали ребра»: Прилепин рассказал о задержании российских «боевиков» в Белоруссии

Daily Storm11:53
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолец12:48
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

Свободная Пресса07:32

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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