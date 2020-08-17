Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Ранее Прилепин заявил, что среди задержанных были несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера.

Захар Прилепин российский писатель Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?