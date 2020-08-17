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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Ранее Прилепин заявил, что среди задержанных были несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера.В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
С чего всё началось
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

В пятницу стало известно, что предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнер» доставили в Россию. 29 июля 33 россиянина были задержаны в санатории под Минском, белорусские власти объявили об их причастности к подготовке беспорядков в Белоруссии.
Свободная Прессавчера в 07:32
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.рувчера в 12:19
Газета.Ru

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Газета.Ruвчера в 15:21
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 12:48
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:24
РБК

Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

РБКвчера в 16:00
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфаксвчера в 10:57
Свободная Пресса

Захар Прилепин: «В Минске на наших пацанах прыгали бойцы белорусского спецназа, некоторым поломали рёбра»

Свободная Прессавчера в 07:32

Саранча определяет взрывчатые вещества по запаху

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.
Полит.рувчера в 06:00

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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