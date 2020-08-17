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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Ранее Прилепин заявил, что среди задержанных были несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера.В источнике
Захар Прилепинроссийский писатель
Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете?
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РБК

Прилепин сообщил о реакции Путина на задержание «боевиков ЧВК» в Минске

РБКвчера в 16:00
Lenta.ru

Прилепин рассказал о реакции Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:24
Ведомости

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Ведомостивчера в 13:57
Московский Комсомолец

Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание россиян в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 12:48
Газета.Ru

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Газета.Ruвчера в 15:21
Взгляд.ру

Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Взгляд.рувчера в 12:19
Интерфакс

Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Интерфаксвчера в 10:57

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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