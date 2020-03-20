Коронавирус
РИА НовостиПрилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщает портал NGS24.ru. По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора.
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Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями ГБР (Госбюро расследований - ред.) сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве", - сообщается на сайте.
Здоровье
Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса
Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Общество
В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус
В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Общество
В России разработали шесть вакцин от коронавируса
Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса
Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Экономика
Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России
Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
Экономика
Кабмин поддержит лизингодателей в условиях пандемии коронавируса
«Введение мер поддержки, включая докапитализацию, лизинговых компаний в связи со снижением платежеспособностей лизингополучателей в сфере транспорта», — говорится в разработанном кабмине плане по поддержке экономики.
Общество
США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти
США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Путешествия
«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов
Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Хоккей
Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ
Российская звезда "Рейнджерс" Артемий Панарин сообщил, что в Нью-Йорке спокойная обстановка, несмотря на эпидемию коронавируса.
Происшествия
В Татарстане женщина пойдет под суд за фейк о коронавирусе
В Татарстане полиция направила в суд материл на жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейковые новости на тему коронавирусной инфекции в социальных сетях.