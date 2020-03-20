Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПрилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщает портал NGS24.ru. По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора.
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В аэропорту прокомментировали ситуацию с бунтом пассажиров

ДЕЛА.ru06:57

Прилетевшие из-за границы красноярцы устроили давку в аэропорту из-за нехватки направлений на карантин

ТВК00:00

Попавшие под карантин россияне штурмом взяли аэропорт Красноярска

Московский Комсомолец04:42

Количество отправленных на карантин из-за коронавируса в Красноярске на 20 марта 2020 составляет 1120 человек

КП - Красноярск04:28

Справки об изоляции бунтовавшим в аэропорту красноярцам решено привезти на дом

ТВ-Енисей02:33

Аэропорт Красноярска прокомментировал задержку сотен туристов на несколько часов для справок о самоизоляции

Newslab.ru07:37

Красноярцы, прилетевшие из Азии, из-за долгой выдачи справок брали штурмом выход из аэропорта

НГС24вчера в 22:03
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Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями ГБР (Госбюро расследований - ред.) сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве", - сообщается на сайте.
РИА Новости 11:49
Здоровье

Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса

Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Известия 11:52
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Общество

В России разработали шесть вакцин от коронавируса

Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.
Известия 08:45
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
РИА Новости 12:43
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Автоспорт

Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне

Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Газета.Ru 10:19
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Passion.ru 06:48
Экономика

Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России

Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года.
RT на русском 12:39
Экономика

Кабмин поддержит лизингодателей в условиях пандемии коронавируса

«Введение мер поддержки, включая докапитализацию, лизинговых компаний в связи со снижением платежеспособностей лизингополучателей в сфере транспорта», — говорится в разработанном кабмине плане по поддержке экономики.
Парламентская газета 02:49
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News вчера в 14:51
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
BFM.ru 06:36
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском 18 марта в 12:54
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Путешествия

«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов

Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
РБК 13:32
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Хоккей

Панарин рассказал о жизни в Нью-Йорке во время паузы в НХЛ

Российская звезда "Рейнджерс" Артемий Панарин сообщил, что в Нью-Йорке спокойная обстановка, несмотря на эпидемию коронавируса.
Sport.ru 12:59
Происшествия

В Татарстане женщина пойдет под суд за фейк о коронавирусе

В Татарстане полиция направила в суд материл на жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейковые новости на тему коронавирусной инфекции в социальных сетях.
Аргументы недели 03:59
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