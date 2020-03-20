Коронавирус
РИА НовостиПрилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщает портал NGS24.ru. По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора.
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Космос
Эксперт прокомментировал новую теорию строения Вселенной
Швейцарский физик Лукас Ломбрайзер выдвинул новую теорию строения Вселенной.
Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Авто
Появилась свежая информация о Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин
Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Экономика
Заемщикам с коронавирусом ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты
Центробанк России выпустил документ, в котором рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы тем заемщикам, которые заразились коронавирусом.
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Общество
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Авиакомпания Azur Air c 22 марта по 20 апреля останавливает полеты из России, говорится в сообщении перевозчика.
Здоровье
Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ
Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Хоккей
СМИ узнали о сохранении Знарком поста главного тренера «Спартака»
Хоккейный специалист Олег Знарок сохранит пост главного тренера «Спартака» на будущий сезон КХЛ, передает «РИА Новости» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
Культура
Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис
Экономика
Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.