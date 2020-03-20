Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПрилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

В аэропорту Красноярска пассажиры, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт из-за того, что им слишком долго выдавали постановления о карантине, сообщает портал NGS24.ru. По словам пассажиров, три приземлившихся борта обслуживали только три специалиста Роспотребнадзора.
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В аэропорту прокомментировали ситуацию с бунтом пассажиров

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Аэропорт Красноярска прокомментировал задержку сотен туристов на несколько часов для справок о самоизоляции

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Прилетевшие из-за границы красноярцы устроили давку в аэропорту из-за нехватки направлений на карантин

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Попавшие под карантин россияне штурмом взяли аэропорт Красноярска

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Красноярцы, прилетевшие из Азии, из-за долгой выдачи справок брали штурмом выход из аэропорта

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске

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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

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На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

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