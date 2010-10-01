Туристы из Челябинской области прибыли сегодня, 19 апреля, спецбортом из Таиланда в аэропорт Екатеринбурга. Специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил из Бангкока 180 туристов, которые высказали желание вернуться домой.

Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино

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