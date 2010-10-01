Коронавирус
Урал-пресс-информПрилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино
Туристы из Челябинской области прибыли сегодня, 19 апреля, спецбортом из Таиланда в аэропорт Екатеринбурга. Специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил из Бангкока 180 туристов, которые высказали желание вернуться домой.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Законно ли забрали паспорта у уральских туристов на обсервации? Мнение адвоката
Екатеринбург Онлайн07:42
«Боялись нас, как чумы»: у уральцев, вернувшихся из Таиланда, забрали паспорта и багаж
КП - Екатеринбург06:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в архангельской психбольнице
По словам врио губернатора Александра Цыбульского, здание психбольницы в Архангельске, в котором произошла вспышка, будет перепрофилировано: первый этаж — под инфекционное отделение, второй — под обсерватор для тех, кто общался с больными.
СеверИнформ 12:51
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В Сеть попали фото из биологической лаборатории в Ухане
В прессу попали фотографии из вирусной лаборатории в Ухане (Китай).
ToDay News Ufa 08:45
Технологии
Рогозин рассказал о запусках в стратосферу с космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация способна проводить запуски в стратосферу с космодрома Восточный, дополнительной инфраструктуры не требуется.
Московский Комсомолец 14:05
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Космос
Запуск спутников связи «Экспресс» отложен из-за брака в «Протоне»
Запуск спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся с космодрома Байконур в марте, отложен на июль из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе "Протон-М".
Российская газета 14:01
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Наука
Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие
Турция создает в Идлибе новую армию из сирийских террористов
Народные новости 12:31
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Армия и оружие
Армия Ливии перешла ко второй стадии наступления в районе Тархуна
ИА Красная Весна 11:08
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Общество
Более 40 пациентов находятся в реанимации с коронавирусом
В Петербурге в реанимации находятся 46 пациентов с коронавирусом, 28 человек на ИВЛ.
МР7.ру 14:36
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна 09:08
Единоборства
Цзю высказался о критике в адрес Хабиба
Газета.Ru 09:52
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Культура
В шоу «Маска» появятся таинственные Зайка и Львенок
Городовой вчера в 03:00
Политика
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 17 апреля в 13:39