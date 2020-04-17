Прилетевших в Екатеринбург из Тайланда туристов отправили в обсерватор. Сегодня, 19 апреля, ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолёт «Уральских авиалиний» с уральскими туристами из Бангкока (Тайланд).

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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