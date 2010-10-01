Коронавирус
REGNUMПрилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Этому предшествовало то, что при посадке в самолёт были выявлены граждане с признаками ОРВИ.
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ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём самом запомнившемся матче во главе команды.
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Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
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В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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