с чего всё началось

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

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Политика МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию «На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении. 23

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