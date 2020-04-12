Коронавирус
Вести.RuПриложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.
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с чего всё началось
Федеральное мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" не будет применяться в Москве, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Москва 2413:57
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