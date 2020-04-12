Коронавирус

Вести.RuВести.RuПриложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.
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Федеральное мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" не будет применяться в Москве, сообщает
 пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Москва 2413:57

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Приложение Минкомсвязи для получения пропусков не будет работать в Москве

РБК14:11

Появившееся приложение для получения пропусков не будет работать в Москве

Московский Комсомолец12:57

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» не будет применяться в Москве

Москва 2413:57

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Вести.Ru13:35

Приложение Минкомсвязи для электронных пропусков не будет применяться в Москве

Коммерсантъ13:34

В Минкомсвязи заявили, что их приложение не выдает пропуска для москвичей

Интерфакс13:30

Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков не будет работать в Москве

Вечерняя Москва13:58
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва 09:12
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Музыка

«Чиж и Co» дали онлайн-концерт в День космонавтики

Послушать полюбившиеся хиты можно было с семи вечера по Москве. Музыканты исполнили так же песни "Фантом", "Вечная молодость" и "О любви".
Piter.tv 14:43
Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
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Происшествия

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
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Экономика

Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
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Авто

УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172

Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня вчера в 09:48
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Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
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Футбол

Гончаренко высказался о снижении зарплат в ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о снижении зарплат в столичном клубе.
Газета.Ru 13:54
Общество

Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля

Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
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Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
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Общество

Сотни москвичей оштрафовали за нарушение социальной дистанции за сутки

За нарушение дистанции в Москве за сутки оштрафовали 1358 человек.
Lenta.ru 08:40
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Наука

Химики предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов

Ученые факультета наук о материалах МГУ предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов.
Индикатор 12:39
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
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Культура

Новая серия мультсериала «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции

МедиаПоток вчера в 10:02
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня 10 апреля в 02:44
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс 04:43
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Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина

После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
Что происходит 14:14
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