с чего всё началось

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

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