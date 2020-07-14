Технологии
КоммерсантъПриложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play
Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play. До этого пользоваться платформой жители России могли только через VPN. На сайте сервиса по-прежнему написано, что он недоступен в России.
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с чего всё началось
Соглашение вступает в силу с 15 июля, а уже сейчас стала доступна российская версия сайта Spotify, а также мобильная версия клиента для Android и iOS.3DNews12:38
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Общество
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Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
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Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
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Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
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Газета.Ru вчера в 17:02
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ТАСС вчера в 07:45
Общество
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Интерфакс 10:26
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Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
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Интерфакс 12 июля в 11:51
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
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Политика
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ПолитРоссия 06:41
Общество
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Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
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RT на русском 10:13
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Российская газета 07:28
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В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля
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Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.
РИА Новости 09:16
Экономика
Индекс РТС упал ниже 1200 пунктов впервые с 15 июня
Индекс РТС упал на 2,85%, до 1199,37 пункта, свидетельствуют данные торгов на 14:17 мск.
РБК 07:27
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Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок
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Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
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