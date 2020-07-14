Технологии

КоммерсантъКоммерсантъПриложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play. До этого пользоваться платформой жители России могли только через VPN. На сайте сервиса по-прежнему написано, что он недоступен в России.
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с чего всё началось
Соглашение вступает в силу с 15 июля, а уже сейчас стала доступна российская версия сайта Spotify, а также мобильная версия клиента для Android и iOS
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3DNews12:38

Подробнее о событии

От 169 рублей в месяц. Spotify запустили в России

iXBT.com10:39

Спустя шесть лет дошли руки до России? В стране стал доступен музыкальный сервис Spotify

Царьград11:12

Spotify пришел в Россию. Известны официальные цены

Российская газета12:04

Приложение Spotify появилось в российских App Store и Play Market

Дождь11:34

Spotify практически официально подтвердила запуск сервиса в России уже 15 июля

Ferra12:15

Уже точно: завтра в России заработает Spotify. Подписка стоит 169 рублей

3DNews12:38

Приложение Spotify появилось в App Store и Google Play

РБК11:26
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
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РИА Новости 09:50
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Собеседник 12:36
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Взгляд.ру 02:25
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Экономика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
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Газета.Ru вчера в 17:02
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Всего сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения стоит на боевом посту целое семейство "Тополей", созданных конструкторами Московского института теплотехники под руководством Героя Труда академика РАН Юрия Соломонова, — 272 комплекса.
ТАСС вчера в 07:45
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Общество

Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
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Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс 12 июля в 11:51
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

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РБК 03:42
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Киберспорт

Продажи PUBG превысили 70 млн копий, поэтому нас ждёт ремастер старой карты

Игромания.ру 12:30
Политика

Пятерых кандидатов допустили до участия в выборах главы Белоруссии

Центризбирком Белоруссии принял решение допустить лишь пятерых кандидатов до участия в выборах главы страны.
ПолитРоссия 06:41
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Собеседник 12:21
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Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Общество

В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

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В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля

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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК 10:32
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Армия и оружие

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.
РИА Новости 09:16
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Экономика

Индекс РТС упал ниже 1200 пунктов впервые с 15 июня

Индекс РТС упал на 2,85%, до 1199,37 пункта, свидетельствуют данные торгов на 14:17 мск.
РБК 07:27
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Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Life.ru вчера в 14:21
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
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Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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