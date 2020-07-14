с чего всё началось

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play. До этого пользоваться платформой жители России могли только через VPN. На сайте сервиса по-прежнему написано, что он недоступен в России.

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Общество ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня. 182

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 16

Здоровье Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.

Экономика Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.

Армия и оружие «Тополь-М»: как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету Всего сегодня в Ракетных войсках стратегического назначения стоит на боевом посту целое семейство "Тополей", созданных конструкторами Московского института теплотехники под руководством Героя Труда академика РАН Юрия Соломонова, — 272 комплекса.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 70

Происшествия На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 266

Политика Пятерых кандидатов допустили до участия в выборах главы Белоруссии Центризбирком Белоруссии принял решение допустить лишь пятерых кандидатов до участия в выборах главы страны.

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 560

Общество В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. 43

Армия и оружие Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. 72