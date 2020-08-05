Происшествия

iReactoriReactorПримерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
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