Происшествия
iReactorПримерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
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Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Джефферсон Фарфана. У перуанца закончился контракт с клубом.
RT на русском 11:04
Происшествия
Следующее заседание по делу Ефремова состоится в четверг
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова назначила следующее заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, на 6 августа.
ТАСС 09:00
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Футбол
Тренер сборной Узбекистана отреагировал на переход Урунова в «Спартак»
Главный тренер национальной сборной Узбекистана Вадим Абрамов дал свой комментарий относительно трансфера Остона Урунова из футбольного клуба «Уфа» из республики Башкортостан в московский «Спартак»
Честный рейтинг букмекеров 08:11
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:36
Здоровье
После открытия турсезона на юге России фиксируют «рекордные показатели» заболевших коронавирусом
В южных регионах России начало увеличиваться число случаев COVID-19, однако в Роспотребнадзоре не считают рост значительным.
Фонтанка.Ру 10:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери, англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru вчера в 22:05
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Кино
Десять фильмов снимут в Пермском крае в ближайшие два года
Планируется, что в Пермском крае в 2020 – 2021 годах пройдут съемки десяти российских фильмов.
NewInform 02:34
Происшествия
Круизный лайнер Orient Queen затонул после взрыва в порту Бейрута
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул после мощного взрыва в порту столицы Ливана.
Известия 08:26
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16