Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.

Примерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте

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