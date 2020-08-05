Происшествия
iReactorПримерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
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Здоровье
Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям
Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru 03 августа в 03:33
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Происшествия
На Урале задержан мэр Богдановича
Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM 11:03
Общество
Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту
Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток - 2", назвал домыслами информацию, опубликованную германским изданием Focus Online, о возможном начале работ по завершению строительства газопровода, следует из комментария компании для ТАСС.
ТАСС 10:43
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся с четвертой женой
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.
Культуромания вчера в 08:56
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио 11:05
Происшествия
Минздрав Ливана: при взрыве в Бейруте погибли 63 человека
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что данные погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно меняются в сторону увеличения, на данный момент известно о более чем 60 погибших.
Московский Комсомолец вчера в 16:27
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика
Экономику Белоруссии назвали ущербной
Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
Lenta.ru 11:52
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Космос
Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров максимально сблизится с Землей около 19:35 вечера по московскому времени 5 августа.
МИР 24 вчера в 17:51
Гаджеты
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК 10:10
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
RT на русском 09:53
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер вчера в 02:08