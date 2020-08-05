Происшествия
iReactorПримерно 300 тыс. человек покинули свои дома после взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилые помещения из-за мощного взрыва.
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Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Футбол
Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне
В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России.
Metaratings 13:24
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Происшествия
На Кипре разыскивают Игоря Гречушкина по делу о взрыве в Бейруте
Службы безопасности Кипра разыскивают бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, на борту которого находилось 2,75 тысячи тонн селитры, сообщает греческое издание ProtoTema.
Daily Storm 12:25
Космос
Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу
Piter.tv вчера в 05:33
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Футбол
Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Sport24.ru 11:20
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ вчера в 18:03
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Армия и оружие
Армия России готовится показать свое лучшее вооружение
Русская народная линия вчера в 09:13
Экономика
Число открытых индивидуальных инвестсчетов превысило 2,5 млн
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июля превысило 2,5 млн, говорится на сайте Московской биржи.
ТАСС 11:28
Путешествия
При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек
Две трети иностранцев, приехавших в Россию в разгар пандемии были гражданами пяти государств: Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана, а также Филиппин.
РБК 08:04
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Игры
Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий
Goroday.ru 07:34
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Спекуляции. В Nord Stream 2 ответили на слухи о новом трубоукладчике
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока-2", опровергла слухи об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 12:59
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Хоккей
Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов
В первом периоде в воротах сочинцев оказалось три шайбы, во втором - две, и в третьей 20-минутке ещё одна влетела в сетку хозяев.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 10:42
Армия и оружие
Польша отметит столетие победы над Красной армией
Победа РФ 11:37