Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПриморье отменяет карантин для приезжающих

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
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«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится
 в сообщении.
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Происшествия

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Футбол

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