Коронавирус
Газета.RuПриморье отменяет карантин для приезжающих
Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
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с чего всё началось
«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 21:22
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
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РИА Новости вчера в 14:13
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Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
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«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
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За последние сутки в России скончались 144 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:38
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НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
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Эмин Агаларов переболел COVID-19
РИА Новости 01:58
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Общество
В России появится единый для всех регионов проездной
Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит ввести универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны.
РБК 01:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
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Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
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Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
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Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru вчера в 05:42
Происшествия
Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС
Первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края.
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По данным на 5 июня, во Владимирской области зарегистрировали 2966 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Футбол
Автобус с футболистами «Бенфики» подвергся нападению
Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.
Вести.Ru 01:43
Футбол
Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали выразил желание перейти в «Интер»
20-летний итальянский полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может стать игроком «Интера», сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо в «Твиттере».
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