с чего всё началось

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 8

Транспорт В России могут ввести онлайн-тахографы В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы. 108

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 1K

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Футбол «Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.

Общество В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом За последние сутки в России скончались 144 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 122

Общество В России появится единый для всех регионов проездной Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит ввести универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны. 5

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. 3

Общество Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии». 7

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,9K

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании. 45

Шоу-бизнес Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры. 2

Происшествия Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС Первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края. 8

Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» подвергся нападению Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.