с чего всё началось

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

Транспорт В России могут ввести онлайн-тахографы В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы. 6

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 30

Экономика ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников. 1

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 765

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 877

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Общество В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения. 12

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3K