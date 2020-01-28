Здоровье
REGNUMПриморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Зараза не пройдет: тест-системы для диагностики коронавируса появились в Приморье
Primpress.ruвчера в 21:00
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
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Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
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Авто
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Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
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В России появились новые камеры фиксации ПДД
Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
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В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом
Полиция района Тунчжоу в пригороде Пекина арестовала мужчину, который написал в соцсетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом, говорится в заявлении полиции.
Общество
«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов
Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
Происшествия
Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая
Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Хоккей
Пять хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры
Сборная России по хоккею опубликовала состав на Шведские игры, третий этап Евротура.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Наука
Исследователи нашли 37 неизвестных ранее генов аутизма
Учеными было установлено 102 генетические мутации, которые влияют на развитие и работу мозга.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму
14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Футбол
Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»
Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истекает летом, при этом, по словам Уткина, ему не позволяют вести переговоры с другими клубами, так как «ещё не домучали».
Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
Авто
Стали известны сроки старта продаж Skoda Karoq в России
Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось еще в декабре, поступит в продажу 14 февраля.
Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Происшествия
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа
В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.