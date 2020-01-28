Здоровье

REGNUMREGNUMПриморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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