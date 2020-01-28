Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаПриморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
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Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье

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