В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.

Политика США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия. 607

Политика Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg. 307

Политика Путин потребовал устранить бюрократию при выплатах медикам Система страховых выплат медикам, работающим с ковидными пациентами, оказалась слишком забюрокраченной, необходимо убрать все препоны, заявил президент Владимир Путин. 2

Футбол В футбольном клубе «Челси» четверо игроков заразились коронавирусом Как сообщает The Sun, у четверых футболистов лондонского клуба "Челси" подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Общество Мясников призвал врачей объединиться для помощи Навальному Мясников считает, что для установления причин плохого самочувствия Навального должен быть собран консилиум всех врачей, которые занимались его лечением. 22

Космос В Сети показали футуристичный фургон NASA На пике своей космической программы NASA использовало специальный автомобиль для перевозки астронавтов из здания на стартовую площадку перед миссией.

Происшествия Главу томского штаба Навального вызвали в полицию для опроса Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для опроса в связи с возможным отравлением оппозиционера. 84

Политика Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 91

Здоровье Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в России Основанием для признания человека мертвым является диагноз о смерти мозга — именно это говорится в указе Минздрава РФ от 20 декабря 2001 года. 14

Армия и оружие В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США» Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter. 46

Общество СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. 308

Экономика Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.). 10