Экономика
ТАССПриморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков
В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.
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Минфин выделит 1 млрд руб. для решения проблем «обманутых дольщиков» в Приморье - губернатор
Интерфакс - Россия21:46
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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе
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RT на русском 21:10
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США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия.
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Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg.
Pravda.Ru 13:52
Общество
Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию.
РИА Новости 00:08
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В Иркутскую область поступили первые 500 тысяч вакцин от гриппа
Первый 512 тысяч вакцин от гриппа поступили в Иркутскую область.
ИркСиб 21:47
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Путин потребовал устранить бюрократию при выплатах медикам
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Мясников призвал врачей объединиться для помощи Навальному
Мясников считает, что для установления причин плохого самочувствия Навального должен быть собран консилиум всех врачей, которые занимались его лечением.
Народные новости 18:29
Космос
В Сети показали футуристичный фургон NASA
На пике своей космической программы NASA использовало специальный автомобиль для перевозки астронавтов из здания на стартовую площадку перед миссией.
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Главу томского штаба Навального вызвали в полицию для опроса
Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для опроса в связи с возможным отравлением оппозиционера.
РБК 02:43
Политика
Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
РБК 15:59
Политика
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Вечерняя Москва 11:19
Гаджеты
IPhone 11 Pro и iPhone Xr снимут с производства после анонса iPhone 12
Live24 вчера в 04:35
Здоровье
Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в России
Основанием для признания человека мертвым является диагноз о смерти мозга — именно это говорится в указе Минздрава РФ от 20 декабря 2001 года.
Live24 12:00
Армия и оружие
В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»
Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:12
Экономика
Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии
На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей.
Известия вчера в 17:02
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США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса.
РИА Новости 11:37
Общество
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК 17:37
Происшествия
Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах
Российская газета 19:30
Происшествия
В Красноярске ФСБ задержала школьницу за подписку в соцсетях
В Красноярске ФСБ задержала 14-летнюю школьницу за подписку в соцсети "ВКонтакте" на группу о расстреле в школе "Колумбайн".
Газета.Ru 15:21
Экономика
Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд
По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК вчера в 23:00
Экономика
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Технологии
В мессенджере WhatsApp появится функция удаления файлов
Как сообщает Ufanotes.ru, в WhatsApp появилась функция удаления файлов.
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Робот-колоноскоп с камерой и щипцами прополз по свиному кишечнику
N+1 вчера в 10:50
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«Филадельфия» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
"Филадельфия" в овертайме обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Раскрыт гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»
Shraibikus News вчера в 05:52