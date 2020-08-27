Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков
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В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.В источнике
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Минфин выделит 1 млрд руб. для решения проблем «обманутых дольщиков» в Приморье - губернатор
Интерфакс - Россия21:46