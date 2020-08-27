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ТАСС
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.В источнике
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Общественное телевидение Приморья

Миллиард рублей выделят обманутым дольщикам

Общественное телевидение Приморья00:24
REGNUM

На долгострои Приморья Минфин РФ выделил 1 млрд рублей

REGNUM23:11
Восток-Медиа

Минфин России выделил миллиард рублей на поддержку обманутых дольщиков в Приморье

Восток-Медиа21:37
Российская газета

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Российская газета22:17
Интерфакс - Россия

Минфин выделит 1 млрд руб. для решения проблем «обманутых дольщиков» в Приморье - губернатор

Интерфакс - Россия21:46
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ТАСС21:40
Владивосток-Новости

Кожемяко продолжает решать проблему обманутых дольщиков

Владивосток-Новости22:36

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2,1K

Экс-гендиректор крупного машиностроительного холдинга на Алтае пойдет под суд по делу о мошенничестве при получении кредитов на 1,7 млрд рублей

ОАО "Сибэнергомаш" входило в группу компаний "НОВАЭМ", являлось одним из крупнейших предприятий Алтайского края, крупным производителем котельного оборудования в РФ.
Интерфакс - Россиявчера в 10:41

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах в ведомстве заявили, что главной проблемой является открытие на одного и того же человека 2-х и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким россиянам.
Live2425 августа в 01:25
2,1K

«Зенит» уступил «Динамо» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Центральный матч 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" получился ярким и насыщенным на события: 11 желтых карточек, две красные, а также первое поражение команды Сергея Семака в чемпионате за 11 месяцев.
Газета.Ruвчера в 16:26

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Соболева не вызвали в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не был вызван в команду, так как у него есть конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Gazeta.SPbвчера в 15:15
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,9K

«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30